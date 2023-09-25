تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وإعلان بدء مرحلة تقليل الاغتراب للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني بأنواعه المختلفة (الصناعي، الزراعي، التجاري) ونظاميها الـ (3-5) سنوات .

رابط تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية 2023 بعد الحصول علي النتيجة التقديم الي مرحلة تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية من خلال الضغط علي الرابط التالي ثم اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية ثم اختيار تسجيل رغبة تقليل الاغتراب ثم تسجيل بيانات الطالب.

التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣

كشف موقع التنسيق الإلكتروني أن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية تكون عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات .

قواعد تقليل الاغتراب بتنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣