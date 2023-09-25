النبراوي: نقابة المهندسين جاهزة للتعاون في تطوير صناعة البناء بمصر

أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، أن نقابة المهندسين جاهزة للتعاون في كل ما يحقق تطوير صناعة البناء في مصر.

وقال النبراوي: "اللجان المتخصصة بالنقابة مستعدة تمامًا لتقديم كل ما يساعد في خفض تكلفة إنشاء الوحدات السكنية ويقلل من استهلاك الطاقة والمياه ويحقق بيئة أفضل، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تحقيق جودة الحياة في مصر".

وأشاد نقيب المهندسين بدور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التصدي لمشكلة إسكان الشباب، ووصفها بإحدى أخطر المشاكل في مصر، قائلا: "ما تم في مجال الإسكان منخفض التكاليف يُعد إنجازًا كبيرًا ".

جاء ذلك خلال مشاركته في إطلاق مسابقة الإسكان الأخضر منخفض التكاليف.

وكان الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان أطلقا اليوم الإثنين مسابقة الإسكان الاجتماعي الأخضر منخفض التكاليف، بهدف تقديم نماذج سكنية بحلول وخيارات تصميمية مبتكرة ومتنوعة لعمارات سكنية خضراء.

وأوضحت مي عبدالحميد- الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المسابقة تركز على المقترحات التصميمية التي تقدم أفكارًا ومعايير مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين استدامة المباني.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المشاركة في المسابقة متاحة للمكاتب الاستشارية والجامعات والمراكز البحثية.

وقال الدكتور محمد مسعود- رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء: "إن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا بالبناء الأخضر، ونشر فكر العمارة الخضراء المستدامة"، مشيرًا إلى أن المركز سيصدر قريبًا دليل البناء الأخضر والتجمعات العمرانية لتحويل البيوت العادية إلى بيوت خضراء.