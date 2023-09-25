القائد السابق للجيش الأمريكي بأوروبا: من دون مساعدة واشنطن لهُزمت أوكرانيا

قال القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، الجنرال المتقاعد بن هودجز، إنه بدون مساعدة واشنطن، لكانت أوكرانيا قد هُزمت بالفعل في الصراع وكانت ستخسر الكثير.

وقال هودجز، لشبكة “سي بي إس” الأمريكية: "بدون مثل هذه المساعدة، أعتقد أنه كان من المحتمل أن يتم الاستيلاء على أوكرانيا وهزيمتها… وبالتأكيد كانت ستخسر المزيد".

ولفت إلي أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فشلت في أن تشرح للأمريكيين بشكل صحيح الغرض من استخدام ضرائبهم في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "إن بي سي" الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أبلغ نظيره الاوكراني زيلينسكي، أن واشنطن سترسل عددا محدودا من صواريخ أتاكمز إلى أوكرانيا.

وسافر زيلينسكي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ولحث المسؤولين الأمريكيين على الحفاظ على دعمهم لكييف.

وطلبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونجرس الإذن بتقديم 24 مليار دولار إضافية لمساعدة أوكرانيا، وكان زيلينسكي يأمل في أن يؤدي مناشدته الشخصية إلى تسهيل تمريرها.