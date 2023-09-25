سكرتير عام "الغد": إعلان جدول الانتخابات الرئاسية يعكس الالتزام بتنفيذ الاستحقاق الدستوري

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل ، سكرتير عام حزب الغد بما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة تحت إشراف قضائي كامل خلال المؤتمر الصحفي الذى عقدته اليوم، مؤكدا أن ذلك يؤكد ضمان سلامة العملية الانتخابية ومدى نزاهتها.

وأكد إسماعيل فى بيان صحفي له أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد جدول الانتخابات الرئاسية يعتبر بمثابة التزام بتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري المهم الذى سيسفر عنه انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة ٦ سنوات قادمة.

وقال إن لديه ثقة كبيرة في أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستقوم بدورها على أكمل وجه من أجل نجاح سير العملية الانتخابية في الداخل والخارج ، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات سيكون موقفها محايد تجاه كل المرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ودعا سكرتير عام حزب الغد، المصريين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، باعتباره واجب وطنى على كل مواطن لكى يعبر عن رأيه بكل حرية وشفافية ، خاصة فى ظل وجود إشراف قضائى كامل على الانتخابات الرئاسية القادمة.