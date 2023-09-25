بعد زيارة دول الناتو.. سيناتور روسي يتلقى تحذيرًا صارمًا في موسكو

من المقرر أن تتلقى السيناتور الروسية، ليودميلا ناروسوفا، “تحذيرًا صارمًا” من مجلس الاتحاد الروسي بعد أن تردد أنها سافرت إلى العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” في الصيف.

وأعلن رئيس لجنة القواعد في مجلس الاتحاد الروسي، فياتشيسلاف تيمشينكو، عن هذه الإجراءات، مشيراً إلى أن دور ناروسوفا كعضو في مجلس الشيوخ عن جمهورية تيفا يعني أن لديها إمكانية الوصول إلى معلومات استخباراتية سرية.

وأضاف أنه سيتم توجيه تحذير رسمي للنائب بشأن “عدم جواز” السفر إلى الخارج، خاصة إلى دول الناتو، دون موافقة القيادة البرلمانية خلال العملية الروسية ضد أوكرانيا.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال أحد المصادر، إن “لجنة مجلس الاتحاد ستشرح لناروسوفا أن الرحلات إلى دول الناتو في الظروف الحالية 'غير مقبولة وتسيء إلى سمعة السيناتور والمجلس ككل”.

وشدد المصدر نفسه على أن اللجنة وجدت أنه من غير المسموح أن تقوم السيناتور بزيارة دولة “تشن حربًا ضد روسيا في الواقع”، وأنه بعد اكتشاف الأمر المفترض، فإن ناروسوفا “لا تحاول حتى شرح أي شيء للمواطنين أو لتوضيح أي شيء للمواطنين”.

وزعم تيمشينكو أن ناروسوفا سافرت جوا إلى إسطنبول في تركيا في 19 يوليو، ومن هناك سافرت إلى نيس في جنوب فرنسا.

وفي أغسطس، شوهدت أيضاً في مقطع فيديو نشرته ابنتها، الصحفية والمرشحة الرئاسية السابقة كسينيا سوبتشاك، التي زعمت أنهما كانا في ماربيا بإسبانيا.

ونفت السيناتور هذه المزاعم الأخيرة، وأصرت على أنها كانت في سان بطرسبرج في ذلك الوقت.