موسكو تنتصر.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف فشل الغرب في مواجهة روسيا

قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المتقاعد، فيليب جيرالدي، اليوم الإثنين، إن الدول الغربية فشلت في كسر روسيا من خلال ضغط العقوبات.

وأضاف جيرالدي: "لقد اعتقدوا حقاً أن العقوبات وغيرها من تدابير الضغط المالي والاقتصادي التي كانوا يفرضونها على روسيا ستكون كافية، إن لم تكن تكسر موسكو، فعلى الأقل تجعلهم يفكرون مرتين.. وكان لهذا تأثير عكسي”.

وقال: "لقد عانت الاقتصادات الغربية بشكل رئيسي من هذا.. وخرجت روسيا منتصرة".

ولفت جيرالدي، إلى أن الحكومات الغربية ارتكبت خطأً فادحًا بإقناع نفسها من خلال دعايتها بأن الجيش الروسي ليس مدربًا أو مجهزًا أو مستعدًا للقتال بشكل كافٍ.

وأوضح جيرالدي: "بعبارة أخرى، لقد رأوا في أوكرانيا خصمًا أقوى بكثير لروسيا".