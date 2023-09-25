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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل السلبي يسيطر على أحداث مباراة المقاولون والزمالك في أول 15 دقيقة

صدى البلد

مرت أحداث 15 دقيقة من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب ومازال التعادل السلبي يسيطر حتى الآن في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.


وشهدت الدقيقة الرابعة مخالفة لصالح نادي الزمالك بعد عرقلة أحمد سيد زيزو من أحمد الشيمي في وسط الملعب.
 

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - محمد طارق


 

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد عبد الرحيم " إيشو"- مصطفى شلبي - أحمد سيد "زيزو".


 

بينما خاضالمقاولون العرب المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود. 

 

خط الدفاع: محمد شوقي - عماد الدين بوبكر - لؤي وائل - أحمد علاء - جوزيف أوشايا. 

 

خط الوسط: أحمد الشيمي  - عبد الرحمن جبنة - أحمد فوزي.

 

خط الهجوم: أمادو نياص - محمد سالم .

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