جاهزية القاعات والاحتياجات الإدارية واللوجستية.. جامعة العريش تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

ناقش الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء ،عددًا من الموضوعات والملفات الهامة، خلال العام الجامعي الماضي وكذلك خطط العمل للعام الجامعي الجديد 2023/ 2024م ، مثمنا كافة الجهود المبذولة لتجهيز كل كلية بجميع الامكانيات المختلفة وتذليل أي عقبات ممكن أن تواجه الطالب أثناء فترة الدراسة.



أكد رئيس جامعة العريش، أن جامعة العريش تحظى بدعم القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأنه لابد من العمل كفريق عمل واحد من أجل نهضة الدولة المصرية وتقدمها، لافتًا إلى أن الجامعة تضم مجموعة من الكوادر المتميزة من اعضاء ومعاوني هيئة التدريس والإداريين والعمال الذين يؤدون عملهم علي أكمل وجه.



ناقش رئيس الجامعة، استعدادات الكليات لبدء العام الجامعي الجديد، والتأكد من ضمان جاهزية قاعات التدريس والمعامل، وتوفير جميع المستلزمات التي تتطلبها عملية استقبال الطلاب، والوقوف على توافر الاحتياجات الإدارية واللوجستية التي تحتاجها الكليات ، لتوفير الأجواء المناسبة لطلابنا الأعزاء.

وفى نهاية كل اجتماع تقدم بالشكر للجميع على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية وطالبهم ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة، كما قدم لهم التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف و الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما تم تكريم الدكتور سيد الشربيني عميد كلية التربية من قبل رئيس الجامعة لبلوغه سن التقاعد .