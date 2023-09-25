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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. الكشف عن إستراتيجية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

الكويت
الكويت

قال مدير إدارة التخطيط بالهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت، خالد المزيني، إن إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ ما يقارب 70٪ من إجمالي الإجراءات المنفذة لمشاريعها.

ولفت المزيني الانتباه إلى حرص الجهات على أداء دورها في تنفيذ التزاماتها بالإستراتيجية، حيث كان ذلك واضحاً من خلال تلبيتهم للدعوة الموجهة من “نزاهة” لحضور هذا اللقاء التشاوري والمشاركة الإيجابية من قبلهم في محاولة إيجاد أفضل الحلول لمعالجة التحديات التي تواجهها الاستراتيجية في مرحلة التنفيذ وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والتنفيذ لتعويض التأخير الذي تواجهه بعض المبادرات.

وأضاف: “يأتي هذا اللقاء التشاوري لمناقشة أبرز التحديات والدروس المستفادة منذ انطلاق الإستراتيجية حتى الوقت الحالي، وتقييم الوضع الحالي لها وأداء الجهات في تنفيذها للمبادرات المنوطة بها وأهم التحديات التي واجهت الجهات المنفذة والتوصيات ووضع حلول للتنفيذ الأمثل لمبادرات الإستراتيجية”.

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وقال المزيني: “تسعى هذه المشاورات الى إيجاد أفضل الممارسات للتطبيق وحث الجهات المنفذة على التعاون وتبادل الخبرات في ما بينها في مجال التخطيط الإستراتيجي ومتابعة التنفيذ، وأيضا تمت مناقشة اقتراحات الجهات المشاركة في اللقاء حول إعداد الاستراتيجية القادمة وآلية تنفيذها ومتابعتها”.

الكويت الفساد مكافحة الفساد

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