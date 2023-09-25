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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار نائب وزير المالية: البنك الآسيوي يهدف للاستثمار في البنية التحتية

نيفين منصور مستشار
نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية

قالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن البنك الآسيوي يهدف للاستثمار في البنية التحتية مثل مؤسسة تضم 106 دولة من حول العالم، ومصر عضو في هذا البنك، وهدف البنك هو الاستثمار في البنية التحتية ومشروعات قومية في العالم كله، وبدايته كانت في قارة آسيا، وانتشر في أفريقيا، ولديه مشاريع بنية تحتية كبيرة. 

مستشار نائب وزير المالية تتحدث عن أهداف البنك الآسيوي للاستثمار 

وأضافت "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، اليوم الاثنين، أن مصر تلعب دور ريادي لأنها تعد حلقة وصل بين القارة الأفريقية والآسيوية، إذ أن موقع مصر الجغرافي والدور الذي تلعبه هام جدا بالنسبة للبنك الآسيوي في الفترة الحالية. 

وتابع مستشار نائب وزير المالية، أن الهدف الرئيسي من مشاريع هذا البنك العمل على جذب الاستثمارات، ولكي يتم جذب الاستثمارات يجب أن يكون هناك بنية تحتية قادرة على استيعاب الاستثمارات، وهذا موجود في عدة دول، وأفريقيا ودولها مثال هام على هذا المبدأ، موضحة أن دول البنك يأتي في الاستثمار في البنية التحتية، وبالتالي يجذب استثمار من جميع أنحاء العالم في هذه الدول، من خلال إعطاء فوائد أقل من أي بنك آخر، وهو يسير مع الاستراتيجية المصرية والأفريقية بصفة عامة. 

واستكملت، أن الرئيس السيسي أعطى رسائل واضحة أن القطاع الخاص يلعب دور مهم جدا للدور التنموي في أي اقتصاد، ودعا الشركات للتعامل والمشاركة في هذه المشروعات مع إعطائهم ميزات وإعفاءات ضريبية. 

البنك الآسيوي وزير المالية البنية التحتية برنامج آخر النهار تامر امين

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