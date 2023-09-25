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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكنولوجيا حلوان تطلق عرضا مسرحيا بعنوان “جهد معكوس”

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أقامت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان  عرضا  مسرحيا على مسرح الفنون والثقافة بجامعة حلوان  برعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وريادة  الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب . 

أقيم العرض بعنوان جهد معكوس، وتدور فكرة المسرحية حول  اسرة مكونة من ولدين وبنتين ويعاني الابناء من العنف الاسري. تدور الاحداث في سياق درامي حول المشاكل المعتاده التي تحدث في كل بيت مصري من من اختلاف وجهات النظر بين الاب والام وجميع الابناء وتتصاعد الاحداث لتؤدي الى انهيار جميع افراد الاسرة.

وفي نهاية العرض المسرحي نجد ان كلا من افراد هذه الاسره كانوا يسيرون في اتجاه معكوس من وجهات النظر .

وتم تنفيذ العرض بحضور لجنة التحكيم ، الدكتور وليد فوزي كلية اداب مسرح بجامعة حلوان ، الدكتور وحيد السعدني كلية اداب مسرح بجامعة حلوان، أستاذ مساعد دكتور عبير منصور شعبة التمثيل والإخراج بكلية الآداب جامعة حلوان. 

وأثنى عميد الكلية علي اداء الطلاب في العرض المسرحي وتمني لهم النجاح والتفوق وذلك خلال الكلمة التي وجهها للطلاب علي المسرح بعد انتهاء العرض المسرحي. 
وحضر العرض المسرحي الاستاذ الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية والدكتور السيد الموشي ، و رئيس الاتحاد محمد حسان ، ونائب رئيس الاتحاد الطالبة اسراء سامي، وبعض طلاب الكلية . 

العرض المسرحي  من تأليف واخراج محمد احمد الشيخ وتمثيل (عمر خالد سليم ، ايه عبد العزيز محمد ،عبد المعطى عبد العال عبد المعطى ،سعاد رجب سيد ، ولاء اشرف سيد ، ماير منير نجيب ،عبد الرحمن رمضان محمد، راندا حسن علاء ،عمار رضا احمد، محمد احمد صادق ، يحيى مرضى رضا، وعماد كامل سعداوي).

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