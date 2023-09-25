من 115 إلى 95 كيلو خلال شهر.. تجربة أحد حالات كورس الأناسيليوم

حل أشرف محمد، أحد الحالات التي فقدت وزنها بواسطة كورس الأناسيليوم، ضيف على برنامج جو هيلثي، و تحدث عن فاعلية و نتيجة كورس الأناسيليوم في إنقاص وزنه.

وأوضح "محمد"، خلال لقائه ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 من تقديم الإعلامية حنان الحسيني، أن وزنه كان 115 قبل تناول كورس الأناسيليوم، منوها إلى أنه لجأ لهذا الكورس بسبب معاناته من بوادر خشونة بالعظام و تأثير الوزن على فقرات رقبته و ظهره.

وأضاف، أنه لجأ لكورس الأناسيليوم بدلا من القيام بعملية جراحية لفقدان وزنه، لافتا إلى أن وزنه وصل من 115 كيلو إلى 95 كيلو خلال شهر و نصف بعد التزامه بكورس الأناسيليوم، و متابعته مع إحدى أطباء التخسيس.

ونوه، إلى أن الكورس جعله يشعر بالشبع لفترة طويلة و يعمل على سد الشهية من 3 إلى 4 ساعات، بالإضافة إلى شعوره بتصغير المعدة و تقليل كمية الأكل التي كان يتناولها.