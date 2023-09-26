اليوم.. نظر محاكمة متهم وربة منزل لحيازتهما الهيروين في حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة متهم وربة منزل؛ لحيازتهما مخدر الهيروين في منطقة حلوان بقصد الاتجار.

وأسند أمر الإحالة، للمتهمين أحمد ح" محبوس- 45 سنة - عامل، و"سماح.م"- مخلي سبيلها، وتبلغ من العمر 38 سنة- عاطلة، والمقيمان في المعصرة بحلوان، حيازتهما جوهر الهيروين بقصد الاتجار.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين 20-1-2023 بدائرة قسم شرطة حلوان- محافظة القاهرة- حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد ٢٠١، ١/٧، ١/٣٤ بند ١، ٢ بند ١/٤٢٠٠٦ من القانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠م في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي ٤٥ لسنة ١٩٨٤ م ، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹م ، والبندين رقمي ( ٢ ، ٩١ ) أولهما بالقسم الأول وثانيهما بالقسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة رقم ٤٦.

وحملت، القضية رقم ١٩٩٧ لسنة ۲۰۲۳ جنایات حلوان، والمقيدة برقم ٦٧٩ لسنة ٢٠٢٣ كلي حلوان