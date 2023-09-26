قبرص تجري مباحثات مع عدة دول لفتح مكاتب تمثيل تجاري

تجري قبرص الشمالية مناقشات مع دول أخرى بشأن فتح مكاتب تمثيل تجاري، حسبما صرح زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال تتار في تصريحات لسبوتنيك الاخبارية الروسية: 'لدينا عدد من الدول التي نتحدث معها، بدعم من تركيا، لفتح مكاتب جديدة'.

وفي أغسطس/آب، حصلت قبرص الشمالية على إذن لفتح مكتب تجاري في ماليزيا.

وأضاف تتار: 'لدينا ممثلون في 27 دولة، علاوة على ذلك، لدينا اتفاق مع تركيا بأنه أينما توجد سفارة تركية يمكننا استخدام مكاتبها للترويج لشمال قبرص بشكل أساسي'.

وأكد الزعيم أن شمال قبرص يفتح مثل هذه المكاتب حيثما استطاع، مشيراً إلى أنه يتم جلب الأفراد من أجل ملء أي مناصب مفتوحة.

وتابع تتار: 'نقوم بتوظيف أشخاص جدد في وزارة خارجيتنا سيكونون قادرين على تحمل المسؤوليات عندما يذهبون إلى هذه البلدان. ​​نقوم بتدريب الدبلوماسيين لأننا نريد أن نكون في أكبر عدد ممكن من البلدان'.

وتم تقسيم جزيرة قبرص منذ عام 1974 بين القبارصة اليونانيين، الذين يمثلون الدولة الجزيرة في الاتحاد الأوروبي، والقبارصة الأتراك، الذين تعترف بهم تركيا.

وأوضح زعيم القبارصة الأتراك أنه يعتزم مناقشة حل الدولتين لحل المشكلة القبرصية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الاجتماع في نيويورك.

واستطرد 'أريد أن أقول له إنه لكي نتمكن من استئناف المفاوضات الرسمية لحل المشكلة القبرصية، فإننا نريد الاعتراف بالمساواة في السيادة. ينبغي أن تكون هناك دولتان. وإذا لم يقبلوا بالدولة القبرصية التركية، فلن يكون هناك حل'. لا يمكننا بأي حال من الأحوال إيجاد حل للمشكلة القبرصية'.

وقال تتار إن فريقه يريد حل الدولتين بينما لا يزال الجانب الآخر بقيادة الزعيم القبرصي نيكوس خريستودوليدس يصر على الفيدرالية.

وفي هذا الصدد، أكد تتار أنه طالما أن قبرص مستعدة لمناقشة سياسة الدولتين رسميًا، فهو مستعد لبدء المحادثات.