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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

العنصرية تشعل الحرب.. قصة تجاهل تكريم فتاة سمراء في حفل رياضي كبير

جمباز
جمباز

في حادثة مؤسفة تعكس ضرورة مكافحة العنصرية في مجال الرياضة، أصدر اتحاد الجمباز الأيرلندي اعتذارًا دون تحفظ لعائلة فتاة سوداء صغيرة لم تحصل على ميدالية في حفل توزيع الميداليات الذي أقيم في دبلن.

عنصرية ضد فتاة سمراء

 تم تداول مقطع فيديو للحادثة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، مما أثار ردود فعل غاضبة ودعوات لمحاربة العنصرية في الرياضة.

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في بيان صدر، أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أسفه الشديد واعتذر عن "الاضطراب الذي حدث" في حفل توزيع الميداليات. أكد البيان أن الاتحاد يدرك أنه يجب بذل المزيد من الجهود لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، وأدان أيضًا أشكال العنصرية بشكل عام.

تلقى الاتحاد الأيرلندي انتقادات حادة من الجمهور والمشجعين، بما في ذلك من بطلة الجمباز الأمريكية الشهيرة سيمون بايلز. نشرت بايلز تعليقًا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث أعربت عن حزنها واستياءها من الحادثة، مشددة على أنه لا يجب أن يكون هناك مجال للعنصرية في أي نوع من الرياضات.

مكافحة العنصرية

تسلط هذه الحادثة الضوء على أهمية مكافحة العنصرية وضمان تكافؤ الفرص في جميع جوانب الرياضة. يعتبر الرياضيون والاتحادات الرياضية نموذجًا يحتذى به، ويجب عليهم أن يكونوا حذرين ومسؤولين في التعامل مع جميع الرياضيين بغض النظر عن أصولهم أو لون بشرتهم.

وتعكس ردود الفعل العنيفة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أهمية العمل المستمر لمكافحة العنصرية في الرياضة وضمان مواجهة التحديات التي تواجهها الأقليات في هذا المجال.

على الرغم من اعتذار اتحاد الجمباز الأيرلندي وتأكيد التزامه بمكافحة العنصرية، فإن هذه الحادثة تعكس الحاجة الماسة لتعزيز الوعي والتدريب المستمر لجميع الفئات المشاركة في مجال الرياضة، بما في ذلك اللاعبين والمدربين والاتحادات الرياضية والجماهير.

شكوى سلوك عنصري

أصدرت المنظمة بيانًا يوم الجمعة أكدت فيه أنها تلقت شكوى من والدي الفتاة المدعية تعرضها لسلوك عنصري. وأشارت المنظمة إلى أنه تم التوصل إلى حل متفق عليه.

فيما يتعلق بالتحقيق الذي أجراه الاتحاد الأيرلندي للجمباز بشأن الحادث، عبر المسؤول المعني عن "أسفه العميق للخطأ الصادق" الذي وقع. وأكد اتحاد الجمباز الأيرلندي أن المسؤول أصدر اعتذارًا مكتوبًا، كما تم تسليم ميدالية الفتاة بعد الحفل.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة "آيرلندية إندبندنت" في تقريرها يوم الأحد، نقلاً عن والدة الفتاة ودون ذكر اسمها، أنها تعتبر أن اتحاد الجمباز الأيرلندي فشل في تقديم اعتذار علني، وأنها تعتزم تقديم الشكوى إلى مؤسسة أخلاقيات الجمباز في سويسرا.

وفي بيان جديد صدر نيابة عن الجمباز الأيرلندي، قدم المجلس الإداري والموظفون اعتذارًا للاعبة الجمباز وعائلتها عن الإزعاج الذي تسبب فيه الحادث الذي وقع في حدث GymStart. 

وأعربوا عن أسفهم الشديد لحدوث ما لم يكن ينبغي أن يحدث في ذلك اليوم، مشيرين إلى أنهم كانوا يعملون بحسن نية وبأفضل النوايا لحل هذه المسألة الصعبة والحساسة. وأكدوا أنه تم تقديم اعتذار شخصي بعد الحادث، وأن الوساطة كانت الطريقة المثلى للمضي قدمًا بنظرهم.

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