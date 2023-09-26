صور لفتيات قاصرات في إسبانيا تثير القلق.. والذكاء الاصطناعي المتهم

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" غضب في إسبانيا بعد استخدام الذكاء الاصطناعي لتشويه سمعة قاصرات.. ما القصة؟".

وجاء في التقرير أن هناك غضب كبير في إسبانيا مع بداية العام الدراسي، بسبب تعرض مجموعة من الطلاب تتراوح أعمارهم من الـ 11 عامًا لـ 17 عامًا، وجدوا أنفسهم بدون ملابس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت القناة أن الصور تم الحصول عليها من حساب الفيس بوك، وبعد ذلك تم عمل عليها بعض الأشياء باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي قام بعمل صور مزيفة، وبدون ملابس.

وقالت مريم الأديب والدة إحدى الطالبات الضحايا، إنها عندما وصلت إلي المنزل قالت إحدى بناتي انظروا ماذا فعلوا بي، لقد التقطوا لي صورة وجعلوها تبدو وكأنها عارية.

وأوضحت القناة أن أسر الطالبات قاموا بتحرير محضر، والشرطة في إسبانيا تواصلت لـ 10 أشخاص مشتبه بهم، وأن أعمار المتهمين في القضية في حدود الـ 13 عامًا.