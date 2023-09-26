عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صور لفتيات قاصرات في إسبانيا تثير القلق.. والذكاء الاصطناعي المتهم

صورة فتاة
صورة فتاة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" غضب في إسبانيا بعد استخدام الذكاء الاصطناعي لتشويه سمعة قاصرات.. ما القصة؟".

txt

عن الذكاء الاصطناعي.. أبو: لا أعارض التجربة ولكن بضوابط

txt

أولى كوارث الذكاء الاصطناعي.. سرقة صور فتيات من السوشيال ميديا ونشرها وهن عرايا

وجاء في التقرير أن هناك غضب كبير في إسبانيا مع بداية العام الدراسي، بسبب تعرض مجموعة من الطلاب تتراوح أعمارهم من الـ 11 عامًا لـ 17 عامًا، وجدوا أنفسهم بدون ملابس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت القناة أن الصور تم الحصول عليها من حساب الفيس بوك، وبعد ذلك تم عمل عليها بعض الأشياء باستخدام الذكاء الاصطناعي، الذي قام بعمل صور مزيفة، وبدون ملابس.

وقالت مريم الأديب والدة إحدى الطالبات الضحايا، إنها عندما وصلت إلي المنزل قالت إحدى بناتي انظروا ماذا فعلوا بي، لقد التقطوا لي صورة وجعلوها تبدو وكأنها عارية.

وأوضحت القناة أن أسر الطالبات قاموا بتحرير محضر، والشرطة في إسبانيا تواصلت لـ 10 أشخاص مشتبه بهم، وأن أعمار المتهمين في القضية في حدود الـ 13 عامًا.

 

اسبانيا الذكاء الاصطناعي قاصرات الشرطة حوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة بكل المقاييس.. مذيع قناة الأهلي يوضح الموقف القانوني لمخرج لقاء الزمالك والمقاولون

موديل إعلانات مسيحية احترفت التمثيل| لماذا طلب شريف منير الطلاق من لورا عماد؟!.. ورد صادم من الزوجة

5 أيام وتنتهي أزمة البصل والطماطم|تدخل حكومي للسيطرة على فاكهة المائدة المصرية

ميدو يكشف مفاجأة بشأن أوسوريو وحسام عبد المجيد

مرتفع جوي يسيطر على البلاد واحذروا هذا الأمر|الأرصاد تفجر مفاجأة الساعات المقبلة

على عمق 122 كم.. زلزال قوي يضرب الفلبين

مصر تدين بقوة الهجوم الإرهابي الآثم ضد القوات البحرينية

حكاية مباراة اشعلت الأجواء| أمين عمر تحت الحصار.. وخبراء تحكيم: لقاء الزمالك والمقاولون مهدد بالإعادة

ترشيحاتنا

تنفيذا لتوجهيات الرئيس.. الزراعة تطلق أكبر قافلة منافذ متحركة بالسلع الغذائية لشمال سيناء

المشاط تلتقي مسئولي بنك التصدير والاستيراد الصيني لبحث التعاون في الصحة والطيران المدني

لليوم الثاني.. مؤيدو السيسي بالقاهرة يتوافدون لعمل التوكيلات بالشهر العقاري | صور

وصول أسماء المدرسين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للمديريات وبدء إجراءات التسكين

بعد تناول الرئيس السيسي جودة التعليم والتنافسية.. 5 أهداف على رأس أولويات التعليم العالي

بطارية تدوم 11 ساعة.. هواوي تكشف عن نظارتها الذكية Eyewear 2

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة بكى فيها أوسوريو| الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون وإيقاف الحكم أمين عمر

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

صفع الرأس.. ترند على التيك توك بين طلبة المدارس يثير الجدل

زي الإنسان.. شاهد أول روبوت أوبتيموس من تسلا للتدريب على اليوجا

فيديو

نفختها.. أحمد الفيشاوى يطعن بدرية طلبة| شاهد

فيديو لفتاة تتعرض للعنصرية بأيرلندا يثير جدل رواد السوشيال ميديا

بمنزله صورة للعذراء ومصحف شريف.. حكاية زواج وطلاق شريف منير من قبطية

عائدة من الموت.. بثينة الليبية تحكي لحظات انتصارها على إعصار دانيال/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ