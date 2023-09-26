"هالك هوجان" يتزوج من مدربة يوجا بخواتم مرصعة بالألماس.. لن تصدق سعرها!

تزوج المصارع هالك هوجان للمرة الثالثة من مدربة اليوجا سكاي ديلي التي تصغره بـ25 عام في حفل زفاف بسيط بكنيسة Indian Rocks Baptist Church في لارجو بفلوريدا.

أقام الزوجان "هوجان" عضو قاعة المشاهير في WWE البالغ من العمر 70 عامًا و "ديلي" مدربة اليوجا البالغة من العمر 45 عام حفل زفافهما مساء يوم الجمعة الماضي بعد أقل من شهرين من خطبتهما.

تعارف بالصدفة

وبحسب موقع ديلي ستار، تعرف هالك هوجان على ديلي خلال حفل زفاف أحد الأصدقاء، وأكد مصدر صديق لنجم المصارعة أن حفل الزفاف كان بسيطًا حضر به أعز وأقرب الأشخاص للزوجين فق حيث لم يرغب أيًا منهما في المبالغة في الأمر.

ووفقًا لموقع TMZ، قال المصدر أن خواتم الأزواج تكلفت نصف مليون دولار أمريكي أي ما يزيد عن 400 ألف جنيه إسترليني. مضيفًا أن الأشخاص الوحيدين الذين حضروا حفل الزفاف هم أطفال سكاي ونجل هوجان (الممثل نيك) مع عدم حضور نجلة هوجان الشهيرة (المطربة والممثلة بروك).

يذكر أن هالك هوجان قد تزوج مرتين الأولى من عارضة الأزياء الأمريكية ليندا بوليا في الفترة من 1983 إلى 2009، والثانية من فنانة المكياج جنيفر مكدانيل في الفترة من 2010 إلى 2021.