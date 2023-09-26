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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2000 جنيه انخفاضا.. بشرى بشأن أسعار العمرة في أكتوبر

العمرة
العمرة

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان :" انخفاض 2000 جنيه.. بشرى بشأن أسعار العمرة في أكتوبر".

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بملابس الإحرام .. شاهد كهربا وياسر إبراهيم وأفشة يؤدون مناسك العمرة

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مجازاة 13 شركة سياحية خالفت ضوابط موسم العمرة الماضي

وجاء في التقرير أن أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، قال إن أسعار تذاكر العمرة ستنخفض بداية من الشهر المقبل بنحو 2000 جنيه.

وكشفت القناة أن عضو شركات السياحة، وضح أن أسعار المستوى الاقتصادي اللي مدتها أسبوعين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر هتبدأ من 23 ألف جنيه، بدلا من 25 ألف.

وأوضحت القناة أن السبب في خفض الأسعار يرجع لـ العروض التي أعلنت عنها شركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين.

أسعار العمرة العمرة أكتوبر شركات السياحة السياحة

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