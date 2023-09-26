لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة عن قرار لجنة الحكام ضد أمين عمر، حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي أقيمت أمس الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان نادي الزمالك تقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية؛ طالب فيها التحقيق مع أمين عمر، حكم مباراته ضد المقاولون العرب، وإعادة المباراة لوجود أخطاء في تطبيق القانون، ومنع الحكم من إدارة أي مباراة أخرى للفريق.

وبحسب المصدر، فإن لجنة الحكام قررت استدعاء أمين عمر للتحقيق معه بمقر اتحاد الكرة، مع استبعاده من إدارة أي مباريات للزمالك خلال الفترة المقبلة في مختلف المسابقات.

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدف لمثله، ليفشل الفارس الأبيض في تحقيق الفوز أول جولتين ببطولة الدوري.

تقدم يوسف أوباما لصالح الزمالك في الدقيقة 83، بينما أدرك أحمد علاء التعادل للمقاولون العرب في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.