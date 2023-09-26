نقيب السياحيين يناقش ترتيبات المشاركة في معرض تالين الدولي مع سفيرة استونيا

استقبلت صباح اليوم انجريد امير سفيرة استونيا بالقاهرة، باسم حلقة نقيب السياحيين لمناقشة سبل تدعيم التعاون السياحي بين مصر واستونيا.

واعرب نقيب السياحيين عن سعادته بلقاء انجريد امير سفيرة استونيا بالقاهرة، موضحا انه ناقش عدد من الموضوعات الهامة في مجال السياحة من اجل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

ياتي الاجتماع في اطار تنشيط الحركة السياحية وزيادة اعداد المجموعات السياحية والرحلات القادمة من استونيا الي مرسي علم والغردقة وشرم الشيخ.

كما ناقش باسم حلقة المشاركة في معرض تالين الدولي للسياحة القادم.

ورحبت انجريد امير سفيرة أستونيا بالقاهرة بالتعاون مع مصر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية وان هناك علاقات دبلوماسية قوية تربط استونيا ومصر وان مصر من الدول المحورية المهمة في الشرق الاوسط.