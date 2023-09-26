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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

200 مليار جنيه تمويلا من الجهات الخاضعة للرقابة المالية بالربع الثاني لعام 2023

صدى البلد

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل -يونيو) لعام 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي )  بلغت قيمتها 200 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

97 مليار جنيه         قيمة إصدارات الأسهم.

45.4 مليار جنيه      قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

23.5 مليار جنيه      قيمة عقود التأجير التمويلي.

11.4 مليار جنيه      قيمة الأوراق المخصمة. 

10.4 مليار جنيه      قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).

10.4 مليار جنيه      قيمة التمويل الاستهلاكي. 

2.1 مليار جنيه        قيمة التمويل العقاري.

2.3 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة الربع الثاني لعام 2023.

14 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الربع الثاني لعام 2023

17.6 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة الربع الثاني لعام 2023

8.2 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين الربع الثاني لعام 2023

5.9 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الربع الثاني لعام 2023.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة من (أبريل-يونيو) لعام 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 17.5مليار جنيه.

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 8.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 8.9 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 8.2 مليار جنيه في الربع الثاني لعام 2023

حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 5.1مليار جنيه.

الجدير بالذكر أن:

تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول. 

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

للاطلاع على التقرير برجاء متابعة الرابط التالي: التقرير.

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