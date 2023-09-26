لتخفيف الأعباء عن الطلاب.. التعليم تكشف النظم الجديدة للاستغناء عن الكتب الخارجية

قال الدكتور رضا حجازي وزيرالتربية والتعليم، إن الصورة الذهنية لـ التعليم الفني في مصر كانت ضعيفة للغاية، لكن بدأت تتغير مع العمل بنظام الجدارات، مؤكداً أن الوزارة في إطار تطوير المنظومة أطلقت قنوات تعليمية و منصات "تعلم معنا" تتوافر عليها جميع المواد التعليمية الرقمية.

وزير التعليم: مركز المناهج بدء ينشأ كتب تعليمية و تدريبية



وأضاف رضا حجازي وزير التعليم خلال كلمته في فعاليات جلسة حكاية وطن، أن هناك كتب إلكترونية و تفاعلية، وبرمجيات وتدريبات واختبارات، مؤكداً أن مركز المناهج بدأ إعداد كتب تعليمية و تدريبية ، تضم جميع الشرح بالتفصيل مع التدريبات، و تم طرحها ووضعها على موقع الوزارة.

وتابع وزير التعليم، قائلاً: إن توفير هذه الادوات الجديدة للطلاب في جميع المراحل يمكن أن يساعد في استغناء الاولاد عن الرجوع لمصادر وكتب خارجية.