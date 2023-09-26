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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بدار مناسبات كنيسة مارمرقس بالباجور.. الأورمان تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا

معرض جمعية الأورمان
معرض جمعية الأورمان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بدار مناسبات كنيسة مار مرقس لدعم (300)أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى كفر النصارى وبطا وكفربطا بمركز الباجور فى محافظة المنوفية، وبحضور القمص ماهر فرنسيس، قمص كنيسة مار مرقس، وقيادات جمعية الاورمان. 


جاء ذلك في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

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وقال القمص ماهر فرنسيس، إن مساعدة الفقير ورحمة المسكين ثوابها وبركتها كبيره، مؤكدًا على أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم. 

من جهته أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه تم اختيار الحالات الاكثر احتياجا عن طريق الجمعيات القاعديه بالمركز وتحت إشراف التضامن الاجتماعى، مشيدًا بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تحت قيادة محمد جمعه لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .

ولفت شعبان، إلى أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

الأسر الاولى بالرعاية التضامن الاجتماعي اللواء ممدوح شعبان برامج الحماية الاجتماعية خطة الحماية الاجتماعية جمعية الاورمان

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