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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تزاحم أبناء الدقهلية على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات السيسي

احد مكاتب الشهر
احد مكاتب الشهر العقاري بالدقهلية

شهدت مكاتب الشهر العقاري بالدقهلية ازدحاما شديدا من قبل المواطنين  لتحرير التوكيلات بالدقهلية.

و توجد عدة مكاتب مخصصة لذلك وهم، مكتب توثيق  بمنطقة المجزر بالمنصورة..مكتب توثيق  مجمع خدمات منية سندوب .مكتب توثيق طلخا بمنطقة المعلمين بجوار محطة المياه ومكتب توثيق الحصص بقرية الحصص بمركز شربين ,،مكتب توثيق ميت غمر بشارع المعاهدة ومكتب توثيق الستاموني ومكتب توثيق استثمار جمصة بجمصة

وشهدت المكاتب مظاهرة حب من قبل المواطنين الذين ظلوا يهتفون لمصر حاملين الأعلام ملوحين بها أمام  المكاتب الخاصه بتحرير التوكيلات. 

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بالمنصورة المواطنين المنصورة قرية الحصص مكاتب الشهر العقاري منية سندوب مكاتب الشهر مجمع خدمات بالدقهلية بجمصه

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