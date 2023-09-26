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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل عرض 4 أفلام في مهرجان هامبورغ السينمائي

صدى البلد

تشارك MAD Solutions بأربعة أفلام من توزيعها ضمن فعاليات النسخة 31 من مهرجان هامبورغ السينمائي (28 سبتمبر - 7 أكتوبر)، إذ يفتتح فيلم "إنشالله ولد" للمخرج أمجد الرشيد المهرجان، كما يشارك فيلم “وداعًا جوليا” للمخرج محمد كردفاني، وفيلم “وراء الجبال” للمخرج محمد بن عطية، وفيلم صحاري للمخرج فوزي بنسعيدي.

إنشالله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى. الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة وإنتاج The Imaginarium films (رولا ناصر وأسيل أبو عياش) بمشاركة بيت الشوارب (يوسف عبد النبي) وجورج فيلمز (نيكولا لوبرتر ورافايل آلكساندر) والمنتجين المشاركين علاء كركوتي وماهر دياب وشاهيناز العقاد.

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وكان الفيلم مؤخرًا قد رفع رصيده من الجوائز إلى أربع جوائز دولية إذ فاز بـجائزة أفضل ممثلة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة  في مهرجان روتردام للفيلم العربي. وسبق وحقق الفيلم علامة فارقة في تاريخ السينما الأردنية إذ فاز بجائزتين في مهرجان كان السينمائي وهما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل أثناء مشاركته في قسم أسبوع النقاد حيث سجل أول مشاركة لفيلم روائي طويل أردني في المهرجان العريق. وشارك مؤخرًا في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك ومهرجان أستراليا السينمائي.
مواعيد العرض: الخميس 28 سبتمبر الساعة 7:30 مساءً
الجمعة 29 سبتمبر الساعة 9:45 مساءً
تدور أحداث وداعًا جوليا في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعياً للتطهر من الإحساس بالذنب. شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي في مسابقة نظرة ما حيث فاز بجائزة الحرية، كما شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي.
الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة وقير دويني. وداعًا جوليا من إنتاج أمجد أبو العلاء الذي مثل السودان في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي عام 2020 لأول مرة في التاريخ بفيلم ستموت في العشرين، كما يشاركه في الإنتاج محمد العمدة من خلال شركة الإنتاج السودانية ستيشن فيلمز.
مواعيد العرض: الجمعة 29 سبتمبر الساعة 6:15 مساءً
الأحد 1 أكتوبر الساعة 6 مساءً

يتتبع وراء الجبال رحلة رفيق الذي خرج للتو من السجن بعدما قضى أربع سنوات، ولا يوجد أمامه سوى خطة واحدة، وهي أن يصطحب ابنه في رحلة إلى ما وراء الجبال حتى يريه اكتشافه المذهل.

حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، الفيلم من تأليف وإخراج محمد بن عطية الحائز على جائزة أفضل عمل أول في مهرجان برلين عام 2016 عن فيلمه نحبك هادي، ويشكل وراء الجبال عودة لمثلث برلين الذهبي إذ يتعاون بن عطية مجددًا مع المنتجة لينا بوشوشة والممثل مجد مستورة الحائز على جائزة الدب الفضي لأفضل ممثل عن دوره في نحبك هادي. ويشارك أيضًا في بطولة الفيلم سامر بشارات ووليد بوشيوة، وسلمى الزغيدي وحلمي الدريدي.
مواعيد العرض: الجمعة 29 سبتمبر الساعة 9 مساءً
الاثنين 2 أكتوبر الساعة 7 مساءً
صحاري شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي الدولي، ويحكي الفيلم قصة صديقين مهدي وحميد اللذان يعملان بوكالة لتحصيل القروض المتراكمة، ويسافران عبر قرى جنوب المغرب في سيارتهما القديمة ويتقاسمان غرفة مشتركة في الفنادق المتهالكة. وخلال تواجدهما في الطريق السريع في الصحراء يلتقيان برجل مريب ينطلق معهما في رحلة روحانية.

فيلم صحاري تأليف وإخراج فوزي بنسعيدي ويشارك في بطولته فهد بنشمسي وعبدالهادي الطالبي ورابي بن جلي وهاجر كريكع ومها البخاري، ويشارك في إنتاجه Barney Production و NiKo Film وEntre Chien et Loup و Mont Fleuri Production.

مواعيد العرض: الاثنين 2 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً

السبت 7 أكتوبر الساعة 6:45 مساءً

السودان المسرح الصغير المنصة المهرجان المنتجين جوائز دولية

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