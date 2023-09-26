بني سويف .. تدشين مبادرة لتطوير وتنمية قرية الهرم وعزبة أبو النور

دشّن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، مبادرة تنمية وتطوير قرية الهرم وعزبة أبو النور بمركز الواسطى وتحويلهما إلى قرى منتجة توفر فرص عمل وتمكين أهلهما اقتصادياً وتعديل سلوكهم إلى العمل الحر واستغلال الميزة التنافسية بقربهما من هرم ميدوم وتحويلها إلى "قرى تراثية وحرفية وسياحية" .



ويقوم على تنفيذ المبادرة الوحدة الاقتصادية بالمحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات التنفيذية والمجتمعية من هيئة تنمية الصعيد وتنسيقية شباب الأحزاب والأجهزة التنفيذية من المديريات والقطاعات والجهات الحكومية والمجالس القومية ومؤسسات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية المركزية والمحلية.



وأوضح الدكتور محمد هاني غنيم، أن المبادرة تستهدف الفئات العمرية من قاطني "النور" و"الهرم"، بهدف وضع نموذج مضيء لواحدة من القرى يمكن تعميمه، من خلال خطة عمل جماعية للتحركات بين الجهاز التنفيذي والمجتمع المدني، لإخراج نموذج للتمكين الاقتصادي من خلال تعظيم الموارد الخاصة بكل بيئة محلية، ووضع قرية جديدة على خريطة السياحة المصرية، والوصول بمحو الأمية إلى درجة عالية من الأهمية التي يتم البناء الاقتصادي عليها.



وأفاد بأن ذلك سيتم من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة والجهود والفعاليات في مجالات محو الأمية والتمكين الاقتصادي للسيدات والتدريب ورفع قدرات المزارعين وتدريب وتأهيل أطفال القرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في قطاعات التعليم والصحة والشباب والرياضة وتوصيل المرافق الأساسية بجانب عقد ندوات توعوية وإرشادية وعمل دورات تدريبية عن التسويق للمنتجات، وعمل دورات تدريبة عن التعامل مع الزوار والسياح، أنشاء مجموعة من الجداريات الدالة على الطبيعة السياحية لقرية الهرم وعزبة أبو النور.