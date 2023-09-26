عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من رحاب المسجد الأحمدي.. محافظ الغربية يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عقب صلاة المغرب، احتفال مديرية الأوقاف بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف مولد النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا. 

ويأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، العميد هاني عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز الأمن الوطني، المهندس علي عبد الستار السكرتير المساعد، فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

 

txt

لدعم حياة كريمة.. قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ1205حالات برفح والشيخ زويد

بدأ الاحتفال بتلاوة قرآنية تلاها الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف الشيخ خالد خضر كلمة تحدث فيها عن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسيرته العطرة والدروس المستفادة منها، وضرورة التأسي بخلقه الكريم في تعامل الناس مع بعضهم البعض، واتباع منهج النبي محمد في الوسطية والاعتدال والرحمة والتواضع.
وفي ختام كلمته، دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم علينا الأمن والأمان، واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية قدمها الشيخ محمد جاد.

تعليم الغربية: عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات المتقدمين لترشيح وكيل إبتدائي بجميع الإدارات

ووجه المحافظ التهنئة لأهالي الغربية بهذه المناسبة العطرة، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، قيادة وشعبا من كل مكروه وسوء، وأن يديم الفرح والسرور على الجميع.

IMG-20230926-WA0133
IMG-20230926-WA0133
IMG-20230926-WA0134
IMG-20230926-WA0134
IMG-20230926-WA0137
IMG-20230926-WA0137
IMG-20230926-WA0136
IMG-20230926-WA0136
IMG-20230926-WA0135
IMG-20230926-WA0135
IMG-20230926-WA0128
IMG-20230926-WA0128
IMG-20230926-WA0129
IMG-20230926-WA0129
الذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور أحمد عطا الدروس المستفادة القيادات الدينية العسكري السكرتير المساعد الذكرى العطرة للمولد النبوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

قرار مفاجئ من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك والمقاولون

موضوعات متعلقة

لدعم حياة كريمة.. قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الطبية لـ1205حالات برفح والشيخ زويد

ترشيحاتنا

تذبذب يضرب أسعار الذهب خلال التعاملت المسائية.. تفاصيل

الولايات المتحدة..الاقتصاد الأقوى في العالم على حافة الهاوية باتجاهه نحو الإغلاق الحكومي

بايدن يتعثر علي سلم الطائرة|فيديو

فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيدين من المرحلة السابقة

مفاوضات مصرية لشراء مليون طن من القمح الروسي

تشكيل برشلونة أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني.. ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظام غذائي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ؟.. أطعمة ومكملات

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

فوائد خارقة لتناول بذور العنب| تعرف عليها

أنقذوا محمود.. مدرس يصاب بمرض ضمور العضلات.. وشقيقته: أخويا بيموت بالبطيء| خاص

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ