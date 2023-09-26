قنصل الصين بالإسكندرية يؤكد الترابط الحضاري والثقافي بين مصر وبلاده

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية يانج يي، أن مصر والصين اتخذتا خطوات عديدة لتعزيز علاقاتهما المشتركة لتشهد العلاقات المصرية ـــ الصينية طفرة كبيرة تتمتع بالعمق والقوة التي تربط بين الجانبين.



وقال يانج يي، في كلمته مساء اليوم /الثلاثاء/ خلال احتفالية العيد الوطني للصين - إن هناك ترابطا حضاريا وثقافيا تاريخيا بين مصر والصين، فضلا عن أن هناك تعاونا ثقافيا كبيرا بمثابة الجسر الذي يربط بين الدولتين.



وأضاف، نتطلع إلى مزيد من التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين.. مشيرا إلى أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر ستتواصل خلال العام الجاري في مواجهة الاضطرابات العالمية والتحديات المشتركة.



أوضح أن هذا العام يتزامن مع مرور 10 سنوات على مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين، وفي أكتوبر القادم من المقرر أن يُعقد منتدى قمة التعاون الدولي "الحزام والطريق" في بكين.



قال إن عمال البناء من مصر والصين يسطرون فصلا جديدا من التعاون العملي بين الجانبين في البناء المشترك لـ "الحزام والطريق"، حيث تتقدم مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ومدينة العلمين الجديدة التي تنفذها الشركات الصينية بشكل مطرد.