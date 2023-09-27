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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من داخل الملعب..محمد صلاح ينشر صورًا جديدة عبر إنستجرام

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك نجم ليفربول محمد صلاح عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر صلاح في الصور من داخل الملعب أثناء مباراته الأخيرة، ونالت الصور إعجاب متابعيها ووضعوا له القلوب الحمراء.

تغنى الهولندي بيب ليندرز المدرب المساعد لـ يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، بـ محمد صلاح لاعب الفريق.

ويستعد ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، في الدور الثالث لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال ليندرز في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إنه يحطم الأرقام القياسية تلو الأخرى.. إنه مرشد وقائد".

وأضاف:" أراه في صالة الألعاب الرياضية، وأراه يأتي مبكرًا، أرى محترفًا حقيقيًا ورجلًا يمكنه قيادة هذا الفريق دون أن يكون حاملًا لشارة القيادة".

 

 

وزاد:" إنه أمر مميز أنه معنا، يجب أن نعتز بهؤلاء اللاعبين، قلت لمو: أنا أحب عندما تبتسم، لأنه عندما تبتسم، تبتسم الكرة أيضًا".

 

 

محمد صلاح

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