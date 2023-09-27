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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تنظيم نموذج محاكاة للبرلمان الأفريقي بجامعة القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 


تنظم كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، النسخة الثانية من نموذج محاكاة البرلمان الإفريقي، وذلك في إطار الاهتمام بالملف الأفريقي.

وقال الدكتور  الخشت، إن النسخة الثانية من نموذج محاكاة البرلمان الافريقي تتضمن محاضرات تثقيفية وجلسات تدريبية وورش عمل تطبيقية لتنمية المهارات المعرفية والذهنية والتطبيقية لدى الشباب المشاركين في النموذج، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالملف الأفريقي بمختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يتماشى مع دعم أواصر الأخوة والتعاون مع دول القارة الأفريقية على كافة المستويات.

وأضاف رئيس الجامعة أن موضوعات ومحاور المحاضرات والجلسات تتنوع ما بين تعريف بخصوصية القارة الأفريقية والأوضاع الراهنة في دولها، وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063، ومهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، ومفهوم الأمن القومي الأفريقي وتحدياته، وتاريخ نشأة برلمان عموم أفريقيا وتطوره وأهدافه وأدواره، إلى جانب استعراض لعدد من التجارب الشبابية الأفريقية في مجال العمل البرلماني والميداني.

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ومن جانبه، قال الدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إن النسخة الثانية من نموذج محاكاة البرلمان الأفريقي تستهدف محاكاة فعلية لبرلمان عموم أفريقيا Pan-African Parliament الذراع التشريعي للاتحاد الأفريقي، من حيث التشكيل وتمثيل الدول الأفريقية، وهيئات ولجان البرلمان وآليات عمل البرلمان وطرق الانتخاب والتصويت.

وأشار عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، إلي أنه في ختام النموذج ستنظم جامعة القاهرة رحلة ميدانية للطلاب الأفارقة المشاركين في النموذج إلى المشروعات القومية الجديدة لإظهار إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيسي عبد الفتاح السيسي وما تمثله مصر من نموذج أفريقي يحتذى به في مجال التنمية والإعمار ومواكبة روح العصر.

جدير بالذكر أن كلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة نظمت أول نموذج محاكاة للبرلمان الأفريقي على مستوى الجامعات المصرية، خلال الفترة من 17-19 مايو 2022، بمشاركة 120 شابًا يمثلون 24 دولة أفريقية، كما تُعد جامعة القاهرة من أولى الجامعات التي اهتمت بالطلاب الأفارقة وأنشأت في سبيل ذلك مكتبًا لرعاية شؤون الطلاب الوافدين الأفارقة في إطار الرؤية الاستراتيجية العامة لجامعة القاهرة للاهتمام بمنظومة الطلاب الوافدين وتقديم مختلف الرعاية لهم.

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة الدراسات الإفريقية العليا الدكتور محمد عثمان الخشت

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