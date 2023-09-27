السندات الخضراء.. ندوة في مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر

نظم مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ندوة تثقيفية تحت عنوان: السندات الخضراء، برئاسة، الدكتور محمد السيد برس، المستشار المالي لجامعة الأزهر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بالجامعة.

وقال محمد السيد برس، إن هذا اللقاء الثقافي يأتي في إطار حرص مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي على القيام برسالته تجاه التوعية ونشر الوعي في المجتمعات محليا إقليميًّا ودوليًّا.

شارك في الندوة، الدكتورة خلود حسام حسنين، عميدة كلية التجارة بجامعة الأزهر بأسيوط، والتي تحدثت حول السندات الخضراء وأثرها على دعم الاقتصاد المصري وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م في الجمهورية الجديدة.

وتحدث السفير مصطفى الشربيني، سفير الميثاق الأوروبي في مصر ضيف اللقاء، عن معايير الاستدامة ومخاطر المناخ، مشيرًا إلى أنه نظرًا للتغيرات المناخية فإن التوجه العالمي يتجه الآن إلى تخفيض البصمة الكربونية؛ بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية التي تؤثر سلبًا على كوكب الأرض، وتؤدي بنا إلى ما نحن فيه الآن من أزمات مناخية.

وأشار إلى أنه في سبيل التصدي لذلك فإن الوضع البيئي الحالي يتطلب عمل بورصة لأسواق الشهادات الكربونية وبيعها من خلال التعاون بين الدول التي بها زيادة في الانبعاثات الكربونية، والتي ليس بها انبعاثات كربونية مع العمل على نشر هذه الثقافة لدى الأفراد والمؤسسات؛ تحقيقًا للتنمية المستدامة والحد من التغيرات المناخية التي تضر بالعالم أجمع.

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