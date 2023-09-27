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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتخفيضات تصل لـ 40%.. افتتاح معرض أهلا مدرستي بشرق كفر الشيخ |صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

افتتح محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، معرض أهلا مدرستي، بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الطلاب والطالبات من زي مدرسي وأدوات مدرسية، وأحذية، وشنط، وسلع غذائية، وغيرهم، بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تتراوح مابين 30 لـ 40%.
 

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جاء ذلك بحضور سامح داود مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ ، ومحمد الحيطاوي، مدير إدارة التعليم المجتمعي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وأحمد سليم، مدير إدارة الأمن بالإدارة،  وابراهيم عقيبي، مدير مدرسة الوحدة العربية.

وأكد وكيل الوزارة ، أنه جرى افتتاح عدد من المعارض بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين،  محافظ كفر الشيخ، بتوفير مستلزمات المدارس والزي المدرسي، والأدوات المكتبية، والأحذية والشنط بأسعار مخفضة، والاستمرار في افتتاح معارض أهلا مدارس بالمراكز والمدن، وأنه جرى افتتاح  معارض أهلا مدارس، وجارٍ افتتاح بقية المعارض بالمدن.
 

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لمحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ولجميع العاملين لما يبذلونه من مشاركة مجتمعية، لتوفير السلع وزي المدارس بأسعار مخفضة، للطلاب وأسرهم.

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إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية إدارة التعليم افتتاح معرض التعليم المجتمعي اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين بأسعار مخفضة المولد النبوي الشريف

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