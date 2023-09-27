عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني: الرئيس حريص على تطوير التعليم الصناعي بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

شارك عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية ولجنة الصناعة، إحتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أقيمت أمس الثلاثاء فى استاد هيئة قناة السويس، وأعلن خلالها تخرج دفعة 2023 للجامعات المصرية.

الإسماعيلية .. حملة مسائية لرفع الإشغالات بحي ثالث

وكشف عصام دياب، في تصريحات صحفية، كواليس الإحتفالية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي إهتماما خاصا بالتعليم الفني، مقدرا دوره في صناعة الإقتصاد وازدهاره.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالنواب، إلى أن مصر تتبني استراتيجية واضحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية، إلى جانب المهن الحرفية.

وأضاف عصام دياب ، أنه بفضل المدارس التكنولوجية تغيرت الصورة الذهنية وتزايد عدد مدارس التعليم الفني، مؤكدا أن العلم يبني المجتمعات القوية المتماسكة المكتفية ذاتياً المعتمدة على نفسها في تعليم أبنائها للحصول على جيلٍ متعلمٍ واعٍ مثقفٍ يستطيع التقدم بالمجتمع اقتصادياً وصناعياً وحضارياً.

واختتم عصام دياب، أن العلم جزء من حضارة المجتمع وهي الوسيلة الوحيدة للتغلب على المشاكل التي تواجه المجتمع على الصعيد الاجتماعي والبيئي والطبيعي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

فتاة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لإنهاء شاب حياة خطيبته السابقة

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

شاب ينهي حياة خطيبته وسط الشارع بمصر الجديدة.. فيديو

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

تعليق مثير من جمال الغندور على مطالبته بإعادة مباراة الزمالك والمقاولون

رد مفاجئ من سيد عبد الحفيظ على إمكانية توليه رئاسة الأهلي

ترشيحاتنا

برلماني: السيسي قدم للدولة والشعب مالم يفعله أي رئيس في تاريخ مصر

واعظة بالأوقاف: تكريمي جاء امتدادا لاهتمام الرئيس بالمرأة المصرية والثقة في قدراتها

بعد التحديث الأخير.. اعرف إزاي تشغل 4 حسابات فيسبوك بحساب واحد

وزير المالية: تشجيع دور القطاع الخاص لتعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادي وعملية التنمية

آخر كلام.. اتحاد الكرة عن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون: في الأحلام

الصلاة على النبي في المولد النبوي.. فضلها وأفضل صيغة وخطأ منتشر في كتابتها إملائيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذا الثلاثي سبب رحيلي عن الأهلي وهكذا أبلغوني بالقرار| سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس إقالته

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل الكانيلوني باللحم المفروم والصلصة البيضاء

أطول أنف في العالم.. كلبة كندية تثير دهشة كل من يراها| صور

تتخطى 60 ألف جنيه.. سعر حقيية نسرين طافش يثير الجدل

فيديو

أشهر معجزات النبي يوم مولده.. واسمه ونسبه كاملا | فيديو جراف

باخد 500 جنيه في الساعة.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة الحرام بالجيزة

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ