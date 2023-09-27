برلماني: الرئيس حريص على تطوير التعليم الصناعي بالتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية

شارك عصام دياب عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية ولجنة الصناعة، إحتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أقيمت أمس الثلاثاء فى استاد هيئة قناة السويس، وأعلن خلالها تخرج دفعة 2023 للجامعات المصرية.

وكشف عصام دياب، في تصريحات صحفية، كواليس الإحتفالية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي إهتماما خاصا بالتعليم الفني، مقدرا دوره في صناعة الإقتصاد وازدهاره.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالنواب، إلى أن مصر تتبني استراتيجية واضحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، وذلك كنموذج ناجح للمدارس المتخصصة التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية، إلى جانب المهن الحرفية.

وأضاف عصام دياب ، أنه بفضل المدارس التكنولوجية تغيرت الصورة الذهنية وتزايد عدد مدارس التعليم الفني، مؤكدا أن العلم يبني المجتمعات القوية المتماسكة المكتفية ذاتياً المعتمدة على نفسها في تعليم أبنائها للحصول على جيلٍ متعلمٍ واعٍ مثقفٍ يستطيع التقدم بالمجتمع اقتصادياً وصناعياً وحضارياً.

واختتم عصام دياب، أن العلم جزء من حضارة المجتمع وهي الوسيلة الوحيدة للتغلب على المشاكل التي تواجه المجتمع على الصعيد الاجتماعي والبيئي والطبيعي.