صحف أمريكية: الخوف من تراجع الاقتصاد الصيني يضر بالأسهم الأوروبية

أثار الخوف من الحالة المتراجعة للاقتصاد الصيني، تراجع الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وأوضحت الصحف، أن هذه الحالة تتزايد بسبب إبقاء البنوك المركزية لأسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

وهبط المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.1 بالمئة وفي مساره لمواصلة خسائره لجلسة خامسة كما هبط المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.

كما انخفض سهم إتش اند إم بنسبة واحد بالمئة بعد أن قالت الشركة إن المبيعات تراجعت في سبتمبر، إنها سجلت ارتفاعا أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية بسبب خفض النفقات.

ويراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد النقدي في الوقت الذي ألمح فيه البنك المركزي الأوروبي إلى وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا في أكتوبر.