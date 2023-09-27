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رئيس التحرير
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مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد”، إيمان عبد اللطيف، تغطية جديدة.. حيث واجهت الحكومة ارتفاع أسعار البصل والسكر والسلع الأساسية، من خلال عدد من الإجراءات والقرارات الحكومية المهمة، أبرزها “وقف تصدير البصل والسكر لمدة 3 أشهر”؛ لتلبية الطلب المحلي، بالإضافة إلى طرح هذه السلع في المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

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أعلنت الحكومة خلال اجتماعها الأخير، اتخاذ قرار يسهم في زيادة المعروض من البصل في الأسواق، حيث قررت وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر حتى نهاية العام؛ مما يدفع أسعار البصل نحو الاستقرار والانخفاض.

كما قرر وزير التجارة والصناعة، استمرار حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه)، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمدة 3 أشهر تبدأ من 20 سبتمبر الجاري.

وكان آخر قرار بحظر تصدير السكر خلال مارس الماضي؛ ليستمر الحظر حتى يونيو 2023.

ومن المقرر أن يتم تعميم القرار على المنافذ الجمركية خلال بداية الأسبوع المقبل، ليتم تفعيله، حيث كان قد صدر قرار الحظر في 24 مارس الماضي.

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