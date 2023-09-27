رقصة بعدها وفاة.. لقطات من حفل زفاف حنين وريفان بالعراق

عرضت قناة العربية، تقريرا بالفيديو، ولقطات قبل اشتعال حريق ضخم، خلال حفل زفاف في العراق.

وظهر في التقرير، أن العريس و العروس، كانا يرقصان، والحضور شاركهما الرقصة الأخيرة، ثم بعد ذلك اشتعلت النيران في القاعة.

وجاء في التقرير، أنه في أثناء حفل زفاف كبير، لـ العروسين حنين وريفان، وخلال ثوانٍ معدودة، انقلب الفرح إلى حزن، بعد حريق مفاجئ.

وكانت قناة الغد، قد عرضت تقريرا بالفيديو، بعنوان: "أحد الناجين من حريق زفاف العراق يكشف مصير العريس والعروس".

وقال أحد العاملين بالقاعة التي حرقت، إن السبب في الكارث يرجع لـ قيام بعض الحضور بإشعال الألعاب النارية التي تسببت في الحريق.

وأضاف أن القاعة كان بها حوالي 900 مواطن عراقي، وأنه بعد إشعال النار؛ وقع الكل على بعضه، من الحضور.

وأشار إلى أن العريس والعروس، خرجا دون إصابات، ولكن هناك وفيات تتجاوز الـ 100 شخص، والإصابات كثيرة.