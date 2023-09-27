بهذه المناسبة .. الخميس إجازة للقطاعين العام والخاص

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام.

كما تشمل الإجازة شركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.



وفي السياق ذاته أكدت مصادر حكومية أنه من المقرر أن تصدر وزارة العمل قرارا بإجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص أيضا سيكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل .