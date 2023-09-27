عاجل
صحة النواب: مصر بصدد تعديل القوانين لمواكبة التطور التكنولوجي في الشئون الطبية أمين سر دينية النواب: تزكية الرئيس السيسي ليستكمل البناء والعطاء كيف يمكن تغيير محل الإقامة برخصة القيادة| تفاصيل فى ذكرى المولد النبوي.. أفضل عبادة لإحياء مولد سيد الخلق.. سر تخفيف العذاب عن أبي لهب يوم الاثنين.. كيف ترى رسول الله في المنام.. أصل احتفال المصريين بشراء الحلوى والتهادي بها خبراء يكشفون لـ صدى البلد أهم الطرق للارتقاء بمستوى الخريجين وفتح آفاق في سوق العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بهذه المناسبة .. الخميس إجازة للقطاعين العام والخاص

صدى البلد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام.

 

كما تشمل الإجازة شركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.
 

وفي السياق ذاته أكدت مصادر حكومية أنه من المقرر أن تصدر وزارة العمل قرارا بإجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص أيضا سيكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل .

إجازة رسمية مدفوعة اجازة مدفوعة الأجر القطاع الخاص القطاع العام القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء شركات القطاع الخاص عيد القوات المسلحة 6 اكتوبر 6 اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

عكس المتوقع.. مفاجأة في أسعار الطماطم والبصل اليوم بالأسواق

1900 جنيه رسميًا|تراجع تاريخي يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة بعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بعد كارثة نينوي.. إجراءات عاجلة لرئيس وزراء العراق

جهود كبيرة فى جميع المحافظات.. الداخلية تضبط تجار العملة

إيطاليا.. ميلوني تصعد حربها ضد المهاجرين| تفاصيل

النشرة الدينية.. صفات الرسول الجسدية.. و5 أمور تجيز الاحتفال بالمولد النبوي

الداخلية تفرض سيطرتها الأمنية وتداهم البؤر الإجرامية فى 3 محافظات

إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين بتهمة التخطيط لاغتيال بن غفير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القاعة بقت حديد.. صور صادمة تكشف آثار كارثة زفاف حنين وريفان بالعراق

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

عراقي يصرخ على الهواء: فقدت كل عائلتي في زفاف نينوى

هل سيغادر فتوح| الزمالك يخرج عن صمته ويجدد له قريبا

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ