إجراء قاسٍ من الجيش اللبناني بشأن النازحين السوريين

أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بأن وحدات من الجيش اللبناني أقفلت مداخل محلة الشراونة في بعلبك ونفذت عمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في المحلة أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة.

وفي وقت سابق كان الجيش اللبناني داهم مخيّمات النازحين السوريين في منطقة قب الياس، وتمّ توقيف العشرات ممن دخلوا لبنان خلسة في الآونة الأخيرة.

وكان قد صدر في وقت سابق قرار حكومي بإزالة خيم النّازحين من أمام الملعب البلدي في صيدا لأسباب عديدة، منها أمنيّة، حيث تمّ الاتفاق مع منظمة "الأونروا" على استقبال نازحي مخيم عين الحلوة في مدارسها خارج المخيم.