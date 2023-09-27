نداء هام من المغرب للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج

وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية نداءا هاما الي مواطنيها ممن تقدموا بطلب تسجيلهم لأداء مناسك الحج خلال موسم 1445 هـجرية أن عملية إجراء القرعة لتحديد القوائم النهائية لهذا الموسم ستجرى خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 09 أكتوبر المقبل وحتي يوم الجمعة 20 أكتوبر.

وذكرت الوزراة المغربية في بيان لها أن إجراء القرعة سيتم على مستوى القيادات والمقاطعات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، وعلى مستوى العمالات بالنسبة لحجاج وكالات الأسفار السياحية بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وبينت الوزارة أنه سيتم الإعلان، مباشرة بعد انتهاء عملية القرعة، عن اللائحة النهائية للحجاج الذين أسفرت القرعة عن انتقائهم بالنسبة للتنظيمين، وكذا لائحة الانتظار الخاصة بهما لتعويض المعتذرين من اللائحتين.