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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

عمالة غير منتظمة
عمالة غير منتظمة بمواقع عمل بالوادى الجديد

أعلنت وزارة العمل عن استكمال مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد لعمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بجامعة الوادي الجديد ،ومحطات المياه ،ومدرسة عزب القصر الإعدادية ، وذلك تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والأعياد .


وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد،انه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لجميع المصريين،وبرعاية محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، قامت المديرية من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية الخارجة ومكتب عمل القصر ، بحصر العمالة غير المنتظمة ضمن خطة المديرية لاستكمال وتنقيح قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التي تقدمها المديرية لهم على مدار العام .


وأكد مدير المديرية إستمرار عمليات الحصر والتسجيل بالمواقع المختلفة داخل المحافظة .

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