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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إنشاء جامعة أدنبرة نابيير بـ مؤسسة العاصمة كابيتال

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى و البحث العلمى

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أدنبره نابير ومؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال)؛ لإنشاء فرع لجامعة أدنبره نابيير بمؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال)، ليعُد ذلك أحد ثمار نجاح المُلتقى.

جاء ذلك في إطار نتائج المُلتقى المصري البريطاني الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث فرص الاستثمار في التعليم العالي، بمشاركة بحضور وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة السير جيفري دونالد سون المبعوث التجاري البريطاني، والسفير جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، ونُخبة من رؤساء الجامعات المصرية ولفيف من قيادات الوزارة، وممثلي 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية.

وقام بتوقيع مذكرة التفاهم، ناعومي جراهام نائب المدير الدولي لجامعة أدنبره، والسيد/ محمود راتب رئيس مجلس مؤسسة جامعات العاصمة الإدارية (كابيتال).

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز الشراكة بين الجانبين في تأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتقديم التدريبات اللازمة لهم على البرامج الدراسية الحديثة، التي تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

كما سيتم الاعتماد على أساليب التدريس الحديثة، التي يتم تقديمها بكُبرى الجامعات الدولية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب، فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطلاب وتشجعيهم على البحث والاطلاع وعدم الاعتماد على الطرق التقليدية في التعلم والتلقين، والذي سينعكس إيجابًا على مُخرجات العملية التعليمية.

وتهدف المذكرة أيضًا إلى التعاون في وضع برامج دراسية تتوافق مع إطار الاعتماد والمؤهلات الاسكتلندي (SCQF)، وستخضع تلك البرامج لعمليات جامعة أدنبره بايير للتحقق من صحتها والموافقة عليها، حتى يحصل الطالب الدارس في فرع الجامعة بمصر على تجربة تعليمية مشابهة للدراسة بالجامعة الأم في بريطانيا.  

كما سيتم توفير بيئة تعليمية ملائمة، تشجع الطالب على التعلم والبحث وزيادة مصادر المعرفة لديه، من خلال الاستفادة من المصادر العلمية الإلكترونية المتنوعة التي سيتم إتاحتها للطلاب وتشجيعهم على الاستفادة من بيئة التعلم الافتراضية.

استضافة فرع جامعة أدنبره نابيير من قِبل مؤسسة العاصمة الجامعية يأتي وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

الاستثمار فى التعليم العالي Jobs Education البرامج الدراسية السفير البريطاني بالقاهرة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

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