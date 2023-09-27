ملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم | شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها ستوري جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية.

وظهرت ياسمين صبري، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود، ونسقت معه توب باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين صبري ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور ياسمين صبري