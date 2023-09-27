عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها ستوري جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية.

txt

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

txt

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

وظهرت ياسمين صبري، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود، ونسقت معه توب باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين صبري ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها. 

كما اختارت ياسمين صبري، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور ياسمين صبري 

ياسمين ياسمين صبري صور ياسمين صبري اطلالات ياسمين صبري اخبار ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

11 درجة مرة واحدة|الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا وتفجّر مفاجأة بشأن الساعات المقبلة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

إطلاق نار في جامعة القاهرة.. موظف ينهي حياة زميلته بكلية الآثار

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| إطلالات وضعت ياسمين عز في مأزق.. وسعر حقيبة نسرين طافش يثير الجدل

إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

بالحجاب أمام الكعبة | ظهور لافت لـ جنات .. شاهد

هنا مينا تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز | صور

فستان أنثوي.. سمر يسري تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

إطلالة أنيقة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها بلوك جديد

بالحجاب.. ميرهان حسين تثير ضجة بظهورها | شاهد

فستان مجسم.. نسرين طافش تستعرض جمالها.. شاهد

ترشيحاتنا

زيلينسكي يعيش آخر أيامه .. تحذير أمريكي خطير بشأن مصير أوكرانيا

أحمد عيسى: مصر تهدف لمضاعفة عدد السياح لـ30 مليونا بحلول 2028

سمكة خطيرة بالأسواق تسبب الوفاة بعد ساعات قليلة من تناولها | البيطريين تحذّر

حكم الاحتفال بالمولد النبوي.. علي جمعة يكشف الأدلة الصحيحة على مشروعيته

محمد صلاح وليفربول .. عقد تجديده التاريخي يتحول لدراسة في هارفارد |فيديو

تباطؤ وتضخم وانخفاض ناتج .. الاقتصاد العالمي يواصل تلقي الصفعات من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

في عيد ميلادها الـ 44.. إطلالات أثارت ضجة لـ أروى جودة

ملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم | شاهد

لهذا السبب رئيس شركة صينية كبيرة يأكل صابونة تنظيف أمام موظفيه ..فيديو

فيديو

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

احذروا.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة من هذه الظاهرة | تغطية خاصة

سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ووجهته المقبلة| فيديوجراف

1900 جنيه رسميا.. هبوط كبير في أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ