خبراء يناقشون صيانة الآثار في ظل الكوارث الطبيعية.. اعرف التفاصيل

افتتح الدكتور روفائيل بنتانجلو الملحق الثقافي الإيطالى بالقاهرة والدكتور محمود الشنديدي مدير عام مركز التراث الثقافى والعالمى بمؤسسة مصر المستقبل ورشة عمل بعنوان "استخدام المواد الرابطة المتطايرة في التقوية المؤقتة للمواد الأثرية" بمركز الآثار الإيطالي بالقاهرة بالتعاون مع جامعة بولونيا- إيطاليا ومؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية و الابتكار.



وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان المستشار الإعلامى لمركز التراث الثقافى والعالمى بمؤسسة مصر المستقبل بأن هذه الورشة تأتى ضمن جهود مستمرة للحماية والحفاظ على التراث الثقافي والأثري في مصر وحول العالم، حيث تعتبر التقوية المؤقتة خطوة حيوية يلجأ إليها المرممون لحماية القطع الأثرية داخل المتاحف أو مواقع الحفائر خاصةً في ظل التهديدات المتزايدة التي تنجم عن الكوارث الطبيعية والنزاعات.



وتعكس هذه الورشة الجهود المشتركة بين الدول للمساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي العالمي ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى المجالات الأثرية.



وأضاف الدكتور ريحان أن الورشة شهدت مناقشات متعددة حول الأساليب والمواد المستخدمة في مجال التقوية المؤقتة للمواد الأثرية، بما في ذلك الأحجار والمومياوات والصورالجدارية، وتم التركيز بشكل خاص على مواد التقوية المتطايرة وتطبيقاتها المحتملة، تميزت الورشة بالعروض التقديمية لحالات تطبيقية، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجهها فرق الترميم في مواقع الحفائر خاصة مع المواد الهشة مثل الكرتوناج، وفي بعض الحالات التي تتعلق بنزع اللوحات الجدارية.



حاضر في الورشة خبراء من إيطاليا (د/اليزا فرانزونى- جامعة بولونيا) وفرنسا (جون مارك فالى- مارسيليا) والولايات المتحدة (سوزان ديفز - جامعة ميتشجان) وخبراء متخصصيين فى ترميم وصيانة الآثار من الجامعات المصرية ووزارة السياحة والآثار وهم الدكتور حمادة صادق جامعة الفيوم والدكتور أشرف عويس مديرعام ترميم آثار سقارة والدكتورة إيمان عثمان المعهد القومى للمعايرة والدكتور حسين مرعي جامعة القاهرة

وحاضر من وزارة السياحة والآثار، الدكتورة رانيا علي والآثاريون بسمة على- مها الجيلاني- أنغام شاكر- أحمد محمود، وتم مناقشة التحديات المختلفة التي تواجهها فرق العمل خلال عمليات الترميم.



ومن جانبه أشار الدكتور محمود الشنديدي مدير عام مركز التراث الثقافي والعالمي أن الورشة الدولية اختتمت أعمالها بجلسة التوصيات ومنها استمرار دعم البحث العلمى فى مجال مواد التقوية وطرق تطبيقها مع توسيع آفاق التعاون العلمى بين الجهات العلمية فى إيطاليا وأمريكا وفرنسا ومصر لتطوير مواد يصلح استخدامها فى المواقع الأثرية فى مصر مع دعم العمل على تشجيع الباحثين المصريين للمشاركة فى مشروعات علمية و بحثية ممولة من الاتحاد الأوروبى.