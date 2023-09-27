عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تسمح ببناء 350 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

صرح وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الثلاثاء، بأنه سيسمح ببناء 350 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جالانت إنه يأمل في أن يرى المشروع يتحقق، مضيفا "أنا متأكد من أننا سنتمكن من قص الشريط وتنفيذ عملية البناء نفسها خلال فترة عمل الحكومة الحالية".

من جهتها، طالبت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك ووزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير الحكومة الإسرائيلية بوقف البناء الفلسطيني.

وزعمت الوزيرة الإسرائيلية إن هناك مخاطر تنطوي على مواصلة البناء الهادف إلى إنشاء مدينة فلسطينية جديدة بالمنطقة ب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أمر بعقد جلسة لنقاش المسألة، بناء على طلب ستروك.

وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت ناء 350 وحدة استيطانية الضفة الغربية وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إنشاء مدينة فلسطينية بنيامين نتنياهو الاستيطان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخميس أم الجمعة.. موعد إجازة 6 أكتوبر2023 في مصر

صدمة للزمالك ومفاجأة لـ الأهلي.. اتحاد الكرة يصدر قرارا عاجلا بشأن أمين عمر

أمطار متفاوتة الشدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة داخل جامعة القاهرة | تفاصيل صادمة

صديقتها لا تفارقها وطلقة بجسد المتهم.. مفاجآت جديدة في واقعة فتاة مصر الجديدة

أول صورة لـ موظفة جامعة القاهرة.. زميلها أطلق عليها الرصاص| خاص

الذكرى 25 لإنشاء Google.. ألعاب شهيرة مخفية داخل محرك جوجل

ترشيحاتنا

ننشر صورة المتهم بانهاء حياة زميلته موظفة جامعة القاهرة |خاص

انخفاض أسعار الذهب الان في مصر

تعرّض لها كتير .. شهادات صادمة من زملاء موظفة جامعة القاهرة

خلال لقائه مسئولي "بوش مصر"..مدبولي: نحرص على متابعة أنشطة الشركة..ومستعدون لتذليل أية عقبات

الأمم المتحدة: لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

منها المخابز والصيدليات.. التنمية المحلية: استثناء هذه المحلات من تطبيق المواعيد الشتوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافته.. هنا شيحة تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

احذروا أرجوكم .. سمك يباع بالأسواق يسبب الوفاة بعد تناوله فورا

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 160 من معهد ضباط الصف المعلمين

صوفيا بلال تفوز بالميدالية الذهبية للجمباز بكأس مصر| صور

فيديو

سموم في القلوب والعقول.. الرئيس السيسي يدحض أكذوبة عسكرة الدولة| فيديوجراف

المولد النبوي.. ابتهالات دينية في احتفالية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان|فيديو

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل صادمة في حادث فتاة مصر الجديدة |فيديوجراف

مفاجأة في أسعار البصل.. وانخفاض سعر السكر في هذا الموعد| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ