إسرائيل تسمح ببناء 350 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

صرح وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الثلاثاء، بأنه سيسمح ببناء 350 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جالانت إنه يأمل في أن يرى المشروع يتحقق، مضيفا "أنا متأكد من أننا سنتمكن من قص الشريط وتنفيذ عملية البناء نفسها خلال فترة عمل الحكومة الحالية".

من جهتها، طالبت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك ووزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير الحكومة الإسرائيلية بوقف البناء الفلسطيني.

وزعمت الوزيرة الإسرائيلية إن هناك مخاطر تنطوي على مواصلة البناء الهادف إلى إنشاء مدينة فلسطينية جديدة بالمنطقة ب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أمر بعقد جلسة لنقاش المسألة، بناء على طلب ستروك.