المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري الحشيش في البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عاطل وسائق بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمهما 100 ألف جنيه لاتجارهما في الحشيش في البساتين.



صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 13144 لسنة 2023 جنايات البساتين، المقيدة برقم 1348 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين أحمد ياسر، 21 سنة، عاطل، محمد عصام، 34 سنة، سائق بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وأضافت شهادة المقدم شرطة حسن مدحت محمد البكري، ضابط بإدارة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة أنه وردت إليه معلومة مفادها اتجار المتهمين بجوهر الحشيش المخدر فانتقل إلى محل تواجدهما فأبصرهما محرزان وحائزان لحقيبة تحوي قطع لجوهر الحشيش المخدر فضبطهما واستخلصها منهما وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي وعدد 2 هاتف محمول وعزى قصدهما من إحرازهما وحيازتها للجواهر المخدرة هو الاتجار.



ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع المضبوطة لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزونوا بـ 1069 جرامًا.