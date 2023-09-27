المغرب ينشئ وكالة لتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال

أفادت صحيفة العمق المغربية بأن حكومة المملكة صدقت ، على مشروع المرسوم بقانون بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.

وبحسب الصحيفة؛ فإن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية لضمان التنزيل الفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من “زلزال الحوز”، حيث تكمن مهمة هذه الوكالة في تتبع صرف المساعدات المالية، وتنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنكية السوسيو-اقتصادية، والتنسيق بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين.

وتعمل الوكالة علي توحيد الجهود وتنسيقها بين مختلف القطاعات المعنية، مما سيساهم في تسريع، وتيرة التنفيذ، وضمان استدامة النتائج و ضمان استجابة المشاريع التنموية، لاحتياجات السكان المحليين، وتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.