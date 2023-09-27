بلاش منها نهائي.. احذر.. نوع من الجبنة يسبب أمراض السمنة والسكر والكلي

نشر الدكتور أشرف القاسم استشاري طب الأطفال علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن الجبنة المثلثات.

وقال قاسم "بلاش الجبنة المثلثات لا تحتوى على البروتين والكالسيوم كما يروج لها بالعكس فهي تحتوى على أكثر من "75%" من الدهون المشبعة غير الصحية، ويفضل الابتعاد عن تناول الجبن المثلثات واستبدالها ببدائل صحية أكثر كالجبن القريش الذى يحتوى على العديد من العناصر الغذائية والكالسيوم والبروتين المفيد لطفلك."

وأضاف، يتسبب الإفراط في تناول الجبنة المثلثات فى العديد من الأمراض للأطفال مثل أمراض السمنة والسكر وأمراض القلب والكلي".