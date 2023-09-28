حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

واقعة مؤسفة شهدتها كلية آثار بجامعة القاهرة، حيث أطلق موظف 6 أعيرة نارية على موظفة وزميلته في العمل بعد أن تقدم لخطبتها عدة مرات ورفضته فانتقم منها .

واقعة مصرع موظفة بجامعة القاهرة

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد بورود بلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات، ما أدى لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.