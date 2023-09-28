عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

تفاصيل إنهاء حياة
تفاصيل إنهاء حياة موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

واقعة مؤسفة شهدتها كلية آثار بجامعة القاهرة، حيث أطلق موظف 6 أعيرة نارية على موظفة وزميلته في العمل بعد أن تقدم لخطبتها عدة مرات ورفضته فانتقم منها .

واقعة مصرع موظفة بجامعة القاهرة 

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد بورود بلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات، ما أدى لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق. 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

موظفة جامعة القاهرة حادثة جامعة القاهرة إطلاق النار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|انهيار أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميًا..وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار حكومي عاجل لخفض أسعار السكر

تحول مفاجئ في حالة الطقس وأمطار تضرب القاهرة| هل اقتربت عاصفة التنين؟

ألفاظ خارجة.. شهود عيان يروون واقعة صفعة لقاء سويدان لـ ميدو عادل

حسام حسن مديرًا فنيًا للزمالك .. عفت نصار يُفاجئ الجميع بتصريحاته |فيديو

موظفة جامعة القاهرة| قصة عمرها 5 سنوات نهايتها بالرصاص.. تفاصيل صادمة

مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات والمولات غدا.. اعرف التوقيتات

صاحبة يا أغلي اسم فى الوجود.. وفاة الفنانة نجاح سلام

موضوعات متعلقة

أمر طبيعي واتعودنا ..  رامي إمام يرد على شائعة إصابة والده بالزهايمر

حصلت مرة واحدة.. لقاء الخميسي تكشف تعرضها للخيانة ورأيها في الحجاب

مش بصرف جنيه على لبسي.. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها والرياضة المفضلة لها

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

ضربتني وعورتني.. طليق علا غانم يكشف كواليس الانفصال بينهما

بداية حرب.. 20 طائرة تحلق في سماء تايوان و7 سفن حربية في إقليمها

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يكشف عن اللقاء المرتقب بين بايدن ووفد الاتحاد الأوروبي

شاهد| قساوسة والآلاف من المواطنين يوثقون توكيلات تأييد للسيسي بالقاهرة

رغم ارتفاع الحرارة.. الأرصاد: أمطار رعدية اليوم بهذه المحافظات

وزير التعليم: أمن وسلامة الطلاب في المدارس أولويتنا و«أنا المسئول»

القبض على 3 إرهابيين من داعش بالعاصمة العراقية بغداد

حلف الناتو يعلن إرسال سلاح خطير إلى الحدود مع روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صافرة الموت الآزتيكية.. خبراء يعيدون الصوت الأكثر رعبا في العالم| شاهد

عبد اللطيف منيع يتأهل لأوليمبياد باريس 2024 بعد حصوله على برونزية صربيا

لليوم الثالث|النواب يواصلون التوقيع على نماذج تزكية المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية 2024

كتاب مُلهم.. خبيرة أمريكية توثق انبهارها بالقرآن الكريم بثلاثة أمور في سورة النحل|شاهد

فيديو

حب من طرف واحد.. تفاصيل مصرع موظفة بجامعة القاهرة على يد زميلها

الإعلامي نيشان يلقن ياسمين عز درسا والأخيرة ترفع دعوى ضده

تدهور اقتصادي عالمي غير مسبوق منذ أزمة كورونا.. مصر ليست الوحيدة

مقطع فيديو لفتاة تستمع للآيات القرانية يثير الجدل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ