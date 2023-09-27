المغرب.. الملك محمد السادس يصدر عفوا عن 742 مسجونا

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا ساميا عن مجموعة من الأشخاص بمناسبة عيد المولد النبوي ، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 742 شخصا.

ونص البيان الصادر عن وزارة العدل المغربية علي “بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1445 هجرية 2023 ميلادية، أصدر الملك عفوا عن مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 742 شخصا.

وأضاف البيان : المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 528 نزيلا وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 22 نزيلا والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 503 نزلاء و تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 03 نزلاء

وتابع البيان : المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 214 شخصا وهم موزعون كالتالي : العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 50 شخصا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 8 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة: 146 شخصا، والعفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 9 أشخاص، والعفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : شخص واحد.