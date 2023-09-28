احترفت الأعمال المنافية للآداب منذ 6 أشهر .. اعترافات مثيرة لفتاة الجيزة

يواصل صدى البلد نشر نص التحقيقات في واقعة ضبط هنادي وآخرين في ممارسة المتعة الحرام بمنطقة الجيزة.

وجاءت اعترافات فتاة الجيزة في تحقيقات النيابة العامة كالآتي:

س: منذ متى تمارسين المتعة الحرام ؟

ج :من حوالي ستة شهور من ساعة ما اطلقت

س: ما هي لآخر مره مارستى فيها الحرام ؟

ج : لما اتصلت بهنادي قالتلى عايزه بنت تانية معاكى عشان في راجل عايز يمارس الج..نس مع بنتين، وانا اتصلت بواحده صاحبتى اللي هي اسمها هبه اللي اتمسكت معانا امبارح و نزلنا جبنا هي من المنيب و بعد كده روحنا للراجل في شارع فيصل في الجيزة بس مش عارفه فين و كانت معانا هنادي و لما وصلنا انا و هبه و هنادي عند بيت الراجل قابلنا في الشارع وهنادى اخدت الفلوس من الراجل و مشيت.

س: كيف كان يتم ذلك ؟

ج : لما كلمت هنادي وقلتلها عايزة شغل.

س: هل كان هؤلاء الأشخاص يعشرونك معاشرة الأزواج ؟

ج ايوه كانو بيعشرونى معاشرة كاملة.

س من الذى يستقطب لكى هولاء الأشخاص ؟

ج هنادي هي اللى كانت بتجبلنا الزباين وهي اللى بتحاسبهم وتدينا الفلوس.

س: هل كنت تحصلين على مقابل ؟

ج ايوه .

س: ما هو ذلك المقابل ؟

ج هنادي كانت بتاخد الفلوس و بعد كده بتحاسينا

س: ما تفصيلات اعترافك؟



ج : اللى حصل أنا لقيت، صحبتي اسمها ش.ع. بتتصل بيه وقالتلي تعالي أنا محتاجة واحدة معايا تطلع أوردر وفي واحده اسمها هنادي هي اللى مظبطه الدنيا مع الراجل، وهو عايز بنتين مع بعض وبالفعل روحنا قابلنا اللي اسمها هنادى في شقتها وبعدها قابلنا الراجل قدام بيته وهي خدت منه الفلوس ومشیت واحنا بعدها طلعنا مارسنا الحرام معاه.

فتاة الجيزة

وتابعت، لما خلصنا روحنا لـ هنادى أخدنا منها 1900جنيه، الضحية الأولى، ش.ع.، خدت 1000 جنيه وأنا اخدت 900 جنيه والمرة الثانية اللي هي كانت إمبارح لما اتمسكنا والمتهمة الأولى اللي هي هنادي كلمت ش.ع.، وقالتلها إن هي عاوزانا وروحتلها بيتها في المريوطية فيصل الجيزة، وهي كانت بتكلم واحد على التليفون واتفقت معاه و قالتلنا احنا الاثنين هنطلع مع بعض تاني، وبعدها لما وصلنا عند أول فيصل، وهي كلمت الراجل اللى كان متفق إن تعمل علاقه محرمة ولما قالها إنه وصل اتفاجئنا بالحكومة تلقى القبض علينا".



س: وما هي علاقتك الأسرية بأهليتك؟

ج: أبويا وأمي منفصلين من وأنا عندى خمس سنوات وعايشة مع أبويا دلوقتی.

س: هل والديك على علم بممارستك أعمال الحرام؟

ج: لا طبعاً، أبويا ميعرفش أي حاجة وميعرفش إني بعمل العيب.

س: ما هي حالتك الاجتماعية؟

ج: أنا كنت متجوزة ابن خالتى عرفى وتوفى من حوالي أربعة شهور وأنا دلوقتى أرملة.

س: ما هي الطبيعة المادية لمعيشتك؟

ج: أنا ممكن أعيش بخمسين جنيه في اليوم أكل وشرب بس.

س: ما هي حاجتك للمال؟

ج: أنا محتاجة فلوس عشان أعرف أعيش بس.

س: هل اعتدتي على ممارسة الحرام؟

ج: أنا معملتش كدا غير 5 مرات والمرة الأخيرة كانت إمبارح واتمسكنا فيها .